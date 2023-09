Palermo, da Silipo e Lucca a Segre e Di Francesco: quando l’esordio coincide col gol

Lorenzo Lucca: Palermo-Biancavilla 2-0, Serie D 2019/2020

Lorenzo Lucca è stata una delle prime stelle del Palermo targato Dario Mirri. Prima di diventare uno dei protagonisti dell'annata successiva in Serie C, il bomber di Moncalieri aveva bagnato il proprio debutto in maglia rosa appoggiando da pochi passi il pallone splendidamente servitogli dal già citato Silipo, fissando sul 2-0 il risultato contro il Biancavilla.