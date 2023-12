Palermo, l’ex Michele Somma torna in Serie D: ha firmato con il Piacenza

Michele Somma torna in Serie D. L'ex difensore del Palermo, reduce da una vittoria del campionato a Catania, ha trovato squadra. Nel girone I l'anno scorso ha totalizzato 24 presenze ed 1 gol con la casacca rossazzurra. Mentre a Palermo, in Serie C in due stagioni ha giocato 29 partite. Adesso per lui l'occasione di giocarsi le sue chance in quel di Piacenza, squadra che l'anno scorso ha tesserato Andrea Accardi.