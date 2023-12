Serie D, il ds Laneri potrebbe tornare in pista: l’ex Catania nel mirino del Siracusa

Il Siracusa vuole continuare il sogno Lega Pro. Seconda in classifica a meno sette punti dal Trapani capolista (con una partita da recuperare), la società del presidente Alessandro Ricci vuole rinforzare il proprio management, mettendo gli occhi su uno degli artefici della brillante cavalcata - dello scorso anno - del Catania, dalla D alla Serie C. Si tratta di Antonello Laneri , direttore nativo di Leonforte, esonerato insieme al tecnico Luca Tabbiani dal club etneo dopo il complicato inizio di stagione, che ha visto i neopromossi rossazzurri in netto ritardo rispetto alle aspettative.

Laneri, uomo di calcio in cerca di riscatto, proprio a Siracusa ha conquistato in passato risultati di notevole spessore. E nel tempo si è confermato in diverse piazze. Tra queste l’Akragas (anche essa oggi in Serie D). Negli ultimi anni di gestione targata Zamparini era stato valutato concretamente per il Palermo. Poi non si arrivò alla fumata bianca. Adesso, il Siracusa ha ribussato alla sua porta e chissà che non ritorni proprio nell'anno del sogno della seconda promozione consecutiva.