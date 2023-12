Spezia, già ai saluti Moro? Il Sassuolo potrebbe girare l’ex Catania al Catanzaro

Solamente due reti messe a segno in questa prima parte di stagione per Luca Moro che con lo Spezia non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio per essere un punto di riferimento come aveva abituato a Catania ed in parte anche a Frosinone. L'attaccante classe 2001 è di proprietà del Sassuolo che aveva acquistato il suo cartellino ancor prima del fallimento del club etneo nel 2022, scegliendo di far proseguire la sua maturazione calcistica dalla Serie C alla B.