Palermo, Coulibaly da valutare per il Como. Mateju rientrato, ballottaggio con Graves

Titolare nelle ultime uscite dei rosanero, l'ex Ternana ha contribuito alla costruzione del primo gol contro il Pisa, nonché autore dell'assist per il gol da centrocampo di Brunori a Parma strappando il pallone all'avversario e servendolo al suo capitano. Al momento il centrocampista senegalese è in dubbio e verrà valutato in settimana. Eventualmente, le opzioni per questo reparto di certo non mancano, con Henderson e Vasic, per citarne alcuni, pronti ad offrire il proprio contributo, con lo scozzese che partirebbe con una spanna di vantaggio sull'ex Padova.