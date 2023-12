Gazzetta dello Sport: “Brunori e Segre nel segno del gol. Palermo con loro guarda su”

Il Palermo si prepara al prossimo impegno di Serie B, con la sfida del "Sinigaglia" contro il Como in programma il prossimo sabato alle 14.00. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sui momenti magici di due calciatori "on fire" quali Matteo Brunori e Jacopo Segre, entrambi in gol da due gare consecutive.