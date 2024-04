Tedesco: “Trapani, inizio di un futuro roseo. Catania e Messina, vi auguro i playoff”

L'intervista esclusiva concessa da Giacomo Tedesco, ex centrocampista di Palermo, Catania e Trapani, alla redazione di Mediagol.it

⚽️ 12 aprile 2024 (modifica il 12 aprile 2024 | 15:49)

Oltre 500 presenze tra i professionisti, una carriera intensa e prestigiosa, sempre in graduale ma costante ascesa.

Classe 1976, palermitano cresciuto nel quartiere Pallavicino, il più piccolo dei tre fratelli Tedesco, fiera dinastia di calciatori con percorsi diversi ed alterne fortune, si è raccontato ai microfoni di Mediagol.it. Giacomo Tedesco ha coronato con determinazione, coraggio e spirito di sacrificio il suo sogno da bambino. Il ragazzo dal mancino fatato ha forgiato il suo talento in seno al settore giovanile del club rosanero, fino a divenire uno dei principi di quella meravigliosa favola, il Palermo dei Picciotti, prima covata nel cuore e poi scritta sul manto erboso del "Barbera" da Ignazio Arcoleo.

Sopraffina tecnica individuale, dinamismo, gamba e verve agonistica: Giacomo irrompe subito nell'olimpo del panorama calcistico nazionale con la personalità e l'autorevolezza proprie di un veterano. Mezzala duttile e completa, dotata di visione di gioco, tempi di inserimento, buona conclusione dalla distanza. Cresce bene ed in fretta, completando ben presto il suo bagaglio tecnico-tattico e diventando il perfetto prototipo del centrocampista moderno, dal notevole peso specifico nell'economia del gioco e degli equilibri collettivi, per la gioia del tecnico di turno. Delio Rossi, Walter Mazzarri, Zdenek Zeman, solo per citare alcuni dei maestri della panchina per i quali Giacomo costituiva pedina fondamentale ed imprescindibile nei rispettivi scacchieri. Tante le stagioni da protagonista assoluto in Serie A con le maglie di Salernitana, Napoli, Reggina, Catania, poi la favola di Trapani dove ha costruito due stagioni di vertice di cui una, la seconda nel 2012-2013, culminata nella promozione in Serie B. Trionfo granata condiviso con l'ex tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia. Nel corso dell'intervista esclusiva concessa alla nostra redazione, Giacomo Tedesco ha parlato delle sue due ex squadre siciliane, oltre al Palermo. Il Catania, che milita in C e il Trapani, campione del girone I di Serie D.

Intervista realizzata da Anthony Massaro

CATANIA, TRA COPPA E CAMPIONATO -"La stagione del Catania è strana. Ho visto la partita in casa contro la Juve Stabia e ho visto una squadra non da quelle posizioni basse. Ha fatto una grande gara, contro la vincitrice del girone C, la quale non ha mai calciato in porta. Poi in altre partite il Catania scompare, però vince la Coppa. Adesso rischia pure di non farli i playoff, perché è vicinissima alla zona playout. Sarebbe un peccato, in questo momento la Sicilia ha bisogno di risorgere calcisticamente, come ha fatto il Trapani. Mi auguro che il Catania possa tornare in alto, come tutte le squadre siciliane, per continuare a fare sognare e dare spazio ai giovani della nostra terra. Etnei protagonista in caso di playoff? Me lo auguro, perché è una piazza bella e importante. Ha una grande squadra, la tifoseria spingerebbe tanto. Però quando non sei abituato a soffrire e devi tirarti fuori dalla brace non è facile. Mi auguro si tirino fuori".

IL MESSINA DI MODICA, SOGNO PLAYOFF E SALVEZZA - "Il Messina sta facendo una stagione al di sopra di ogni aspettativa. Tutti si aspettavano una stagione per giocarsi ancora una volta i playout e invece, per tanta parte del campionato, è stata una squadra che ha espresso un buon calcio e ha ottenuto ottini risultati. Mi auguro possa raggiungere i playoff e regalare qualche turno di post-season al pubblico giallorosso. Messina, Catania, Palermo e Trapani hanno bisogno di un calcio di livello alto".

TRAPANI PROMOSSO IN SERIE C -"Sono contento per il Trapani. Queste società, come il City Football Group a Palermo, danno grande solidità. Il presidente Antonini è un uomo ambizioso che vuole portare i granata, subito, in Serie B. Che ben vengano questi presidenti che hanno ambizioni di portare la Sicilia nel livello più alto possibile. Lo auguro a tutte le squadre, pure alla Reggina. Sono felice per Trapani, io li ci ho giocato e spero che il prossimo anno sia come quello che sta terminando, dove ha stravinto il campionato. Credo sia solo l'inizio di un futuro roseo".

