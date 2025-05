Athletic Palermo, per la Serie D il sogno è Perinetti: il punto

L'ex ds del Palermo sarebbe il sogno dei neo-promossi in Serie D

L'Athletic Club Palermo sogna in grande. Dopo la trionfale cavalcata che ha fatto arrivare i nerorosa in Serie D, il sogno adesso, sarebbe quello di puntare su una figura di assoluto spicco nel paronama italiano: secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, Perinetti sarebbe il sogno della società palermitana. Un'idea che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane visto il contratto con l'Avellino in scadenza a giugno.