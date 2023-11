Serie D, trenta multe ai tifosi durante la partita. Il Presidente: “Le pago io”

In effetti, la situazione è complessa. Da un lato, è vero che gli spettatori che hanno partecipato alla partita non potevano fare a meno di parcheggiare in divieto di sosta, visto che a Carlino non ci sono parcheggi sufficienti per accogliere mille persone. Dall'altro, è anche vero che la polizia locale ha il compito di applicare le regole, anche se in determinate situazioni sarebbe opportuno essere più tolleranti. In questo caso, la decisione del presidente Zanutta di pagare le multe al posto degli spettatori sanzionati è stata un gesto di sensibilità e di solidarietà. Zanutta ha dimostrato di capire la situazione e di volersi scusare per l'inconveniente causato agli spettatori.