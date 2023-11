Serie B, oggi i recuperi della 2a giornata: non solo Palermo-Brescia. Il programma

La Serie B è pronta a tornare in campo in questo mercoledì in cui andrà in scena anche la quarta giornata di Champions League: si giocano le due partite del secondo turno di campionato che riguardano le ripescate Brescia e Lecco. I rosanero che vivono un momento opaco alle 18.30 ospitano il Brescia che a maggio, pareggiando al Barbera, li estromise dai playoff.