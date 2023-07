Calciomercato Trapani, sprint per Oliver Kragl: addio Messina e direzione Serie D

Dopo gli arrivi di Cristini, Bolcano, Acquadro, Calafiore, Cocco, Gagliardi, Balla, Bollino, Sabatino, Sbrissa, Ujkaj, Parisi, Sparandeo, Boubacar e Cipi, il Trapani è vicino al sedicesimo colpo di mercato. E' ormai praticamente chiusa la trattativa con l'entourage di Oliver Kragl per l'approdo in granata dell'ex SV Ried e Eintracht Braunschweig tra le altre. Come raccolto e riportato dalla redazione di TuttoC, sono stati limati gli ultimi dettagli tra le parti per il tesseramente del calciatore, fresco di separazione dall'ACR Messina. Il calciatore cresciuto nel settore giovanile del Wolfsburg - in Italia - tra Serie A, B e Lega Pro (con le maglie di Crotone, Avellino, Messina, Ascoli, Benevento e Foggia) ha totalizzato: 178 presenze, 29 gol e 34 assist per i compagni. Si resta in attesa dell'ufficialità.