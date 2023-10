Campobasso, l’ex Palermo Pergolizzi nuovo tecnico: “Ha vinto con i rosa in Serie D”

L'ex allenatore del Palermo, primo della storia del nuovo club dopo il fallimento, Rosario Pergolizzi riparte dal Campobasso in Serie D. Compagine molisana settima in classifica nel girone F dopo cinque gare

Un posto di diritto nella storia del Palermo in due ere calcistiche diverse. Prima l'indimenticabile scudetto nel giugno del 2009 con la formazione primavera nel club allora guidato dal patron Maurizio Zamparini, con la cantera rosanero sul tetto d'Italia dopo la vittoria in finale contro il Siena. Quindi l'onore di essere il primo tecnico all'alba del percorso della nuova società targata Mirri-Di Piazza, nel 2019-2020, con il trionfo nel girone I del campionato di Serie D ed il ritorno immediato del Palermo nel calcio professionistico. Rosario Pergolizzi ha di fatto vinto e centrato l'obiettivo ogni qualvolta si è seduto sulla panchina della società di viale del Fante. Oggi, l'annuncio di una nuova avventura professionale per l'ex calciatore di Napoli, Bologna ed Ascoli, tra le altre: Pergolizzi è ufficialmente il nuovo allenatore del Campobasso, formazione molisana che occupa attualmente il settimo posto nel girone F del torneo di Serie D 2023-2024. Nel comunicato diramato dal Campobasso Football Club il consueto benvenuto al nuovo tecnico che prende il posto dell'esonerato Andrea Mosconi. Fatale il solo punto conquistato nelle ultime tre gare. Novità probabili anche sul fronte dirigenziale: il nuovo ds dei molisani dovrebbe essere Sergio Filipponi.