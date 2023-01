Palermo, Pergolizzi: “La squadra sta ripartendo. Corini? Dico la mia, i playoff…”

Numeri e risultati alla mano, Rosario Pergolizzi è certamente tra i tecnici più vincenti della storia moderna del Palermo calcio. Tra i principali artefici, brillante autorevole condottiero della panchina, della favola calcistica che vide protagonista la formazione Primavera rosanero nel 2008-2009, una squadra solida e talentuosa, in grado di conquistare lo scudetto di categoria mettendo in fila tutti i top club nazionali. Quindi, l'allenatore classe 1968 ha scritto una fulgida pagina nella parabola della società rosanero dapprima targata Hera Hora, in qualità di primo tecnico del nuovo corso che ha guidato il Palermo alla vittoria del campionato di Serie D, riportando il club tra i professionisti al primo tentativo. Ex Ascoli da calciatore e successivamente da tecnico della Primavera del club marchigiano, con mansioni ad ampio respiro nell'ambito dello scouting, l'allenatore palermitano ha rilasciato un'intervista al "Giornale di Sicilia". Di seguito le dichiarazioni del coach classe 1968.

"Quando alleni il Palermo raggiungi l’apice, dopo aver allenato in questa piazza come professionista e come uomo cresci. È come aver fatto dieci anni di università tutti insieme. Nel 2019 fu l’avvio, che è sempre la parte più difficile. Quella di creare. Si è iniziato da zero, non era facile. Adesso la squadra ha raggiunto questo punto. Probabilmente nessuno di noi ci avrebbe mai creduto. È stato un percorso lungo e mi fa molto piacere averne fatto parte in maniera positiva. Ho dato il mio contributo. Il campionato del Palermo di Corini? È normale avere un periodo di adattamento quando ci sono tante novità sia a livello societario che di giocatori. È un puzzle che va formato e pian piano si cerca di rimettere insieme i pezzi. Il Palermo sta ripartendo. Credo che in questa stagione possa fare un torneo tranquillo e mirare anche ai playoff. Poi, magari, si può andare avanti e sperare in qualcosa in più".