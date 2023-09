Ascoli-Palermo, Pergolizzi: “Derby del cuore, mia su Viali e Corini. Brunori e la A…”

DERBY DEL CUORE - "Ascoli e Palermo sono le mie squadre del cuore racconta e sono molto affezionato a entrambe. Se fosse stata l’ultima giornata, con la classifica ben definita, avrei fatto il tifo per quella più bisognosa di punti. ma siamo solo alla quinta giornata e allora spero di vedere una bella partita. I presupposti ci sono tutti. I bianconeri non hanno iniziato benissimo questo campionato. quindi il Palermo troverà un ambiente carico e una squadra vogliosa di fare risultato. Per me la sosta è sempre controproducente: se stai attraversando un buon momento, come il Palermo che ha vinto le ultime due gare, ti viene spezzato il ritmo. Se le cose non vanno per il meglio, vedi l’Ascoli, si preferirebbe scendere in campo subito, per sfruttare la voglia di rifarsi. Quindi. non saprei dine a chi ha fatto bene questa pausa".

ASCOLI - "Anche quest’anno la società ha cambiato allenatore e quindi sistema di gioco. La passata stagione l’Ascoli giocava col 4-3-3,adesso Viali ha adottato Il 4-3-2-1 e sono stati mandati via un paio di giocatori importanti come Callocolo e Dionisi. La squadra è buona, credo possa inserirsi nella lotta per un posto nel playoff, ma necessitano tempo e pazienza".

BOMBER - "Brunori e Nestorovski? Per quello che hanno rappresentato e rappresentano questi due goleador nella storia rosanero, il loro duello sarà uno dei maggiori motivi di interesse del match. Non credo Nestorovski giocherà dall'inizio, il macedone è reduce dal doppio impegno con la propria Nazionale e Mendes in avanti sta facendo molto bene. Mi aspetto molto da Brunori, prototipo di attaccante moderno che avrà tantissima voglia di trovare il primo gol in stagione. Occhio a Soleri, capace di entrare in corso d'opera ed impattare la sfida decidendola in pochi minuti".

SERIE A - "Credo che vincere non sia mai semplice. A qualsiasi livello. Anche se disponi di un'ottima squadra e di una rosa altamente competitiva, come Corini in questa stagione. Ci vogliono sempre applicazione, equilibrio, un club ed una società molto forte alle tue spalle. Al Palermo attuale non manca nulla per centrare la promozione in Serie A".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.