VIDEO Serie D: magia di Kosovan del Trapani e pennellata Foggia. Guarda la Top Ten

La raccolta dei 10 gol più belli di tutti i gironi, nella scorsa gionata di Serie D

La pennellata di Foggia regala tre punti d’oro alla Cavese sul campo del Bitonto. Sesto successo di fila della Casertana con un colpo di magia di Turchetta. Da lustrarsi gli occhi le staffilate dalla distanza di Ancora (Martina Franca), Scorza (Portici), Allegrucci (Alma Fano), Di Nardo (Vastese) e Fumagalli (Giana Erminio). Camarlinghi (Seravezza) tira fuori dal cilindro una parabola assurda, Picozzi (Ponte San Pietro) fa centro in rovesciata. Anche in questo turno non poteva mancare una punizione magistrale, quella di Kosovan decisiva per il Trapani.