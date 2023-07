Trapani, c’è il colpo in attacco: dalla C arriva Cocco. La conferma di Antonini…

Il nuovo Trapani targato Antonini è chiamato a primeggiare e possibilmente mettere in fila tutte le contendenti nel campionato di Serie D della prossima stagione. Per creare le premesse ideali affinché la compagine di Torrisi viaggi a vele spiegate verso l'ambita meta, manca ancora principalmente un tassello al mosaico a disposizione del tecnico granata. Cercasi attaccante centrale, esperto e prolifico, con lignaggio e background da categoria superiore, capace di finalizzare al meglio la mole di gioco prodotta dalla squadra siciliana .

Dopo i tanti nomi fatti, la scelta sembra esser ricaduta su Andrea Cocco, attaccante 37enne in cerca di continuità dopo le ultime annate brillanti con le maglie di Seregno ed Albinoleffe. L'ex calciatore di Cagliari e Pescara tra le altre, ha totalizzato ben ventitré reti negli ultimi ventiquattro mesi e non è mai sceso tra i dilettanti. Un suo approdo nella quarta divisione italiana sposterebbe - e non poco - gli equilibri. La conferma di questo importante colpo sono le parole del presidente Valerio Antonini al termine della campagna abbonamenti: "Mercato? Abbiamo identificato giocatori di levatura importante e funzionali al credo tattico del nostro allenatore. Arriverà l'attaccante Andrea Cocco centravanti con un passato in Serie A, B e C"