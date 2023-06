Trapani, il dg Anellucci: “Cacciate Gravina e Mancini”. Il club lo solleva dall’incarico

"Ennesima egregia figura della nostra nazionale, questa volta Under 21. Il risultato non cambia, ma cosa altro deve fare il duo Gravina e Mancini per essere cacciato? Quale altra vergogna dobbiamo sopportare? Impresentabili! L’Italia di Gnonto, Pellegri e mister 80 milioni Tonali. Oggi Pirlo varrebbe 600 milioni. Vergogna calcio italiano". Il direttore generale del Trapani , Claudio Anellucci , ha commentato così la sconfitta dell' Italia Under 21 contro la Norvegia e la conseguente eliminazione degli Azzurrini agli Europei di categoria.

Un post, quello pubblicato dal noto dirigente sul proprio account Instagram, che non è di certo passato inosservato, con Anellucci che ha poi proseguito: "Fuori la politica dal calcio. Mancini e Gravina a casa. Non mi riconosco nell'Italia di Gnonto, Pellegri e Tonali 80 milioni. Non sanno dove sia la vergogna". "Non sono stato io a pubblicare il post inerente la nazionale italiana Under 21 - ha, poi, dichiarato lo stesso Anellucci ai microfoni di 'Trapanigranata' -. Mi scuso con tutti i soggetti citati nel post su Instagram, poi rimosso, ma il mio profilo personale è stato hackerato. Nella mia pagina non pubblico mai contenuti inerenti il calcio. Presenterò denuncia contro ignoti per quanto avvenuto. Mi spiace per quanto accaduto".