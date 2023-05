Trapani, il Dg Anellucci: “Qui per costruire qualcosa di importante” E sul mister…

“Sono orgoglioso di essere vicino al presidente Antonini – sono le prime parole del Dg granata -, perché ci lega un rapporto che va oltre il pallone. Siamo qui per costruire qualcosa di importante, ma più che parlare io, preferisco far parlare i fatti. Ce la metteremo tutta per avere la giusta cattiveria sportiva e la voglia di arrivare sempre più in alto. Lo meritano la città, i colori ed il presidente. Mi occuperò della parte sportiva, lavorando in sintonia con il gruppo. Ho trovato delle persone deliziose, dei professionisti e delle persone con grande esperienza. Tutti quanti stanno facendo un lavoro eccezionale, a cominciare dal mister che, con una barchetta, sta navigando in un mare forza 10”.