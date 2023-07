Trapani, ufficiale Parisi: il difensore ex Palermo firma con i granata in Serie D

Arriva l'ufficialità: Francesco Parisi è un nuovo giocatore del Trapani, l'ex Palermo firma con il club granata in Serie D

Altro rinforzo di eccellente levatura per la retroguardia del Trapani di Alfio Torrisi . Mancava solo l'ufficialità per l'approdo del giovane difensore, Francesco Parisi , al club siciliano. Arriva oggi la ratifica di una brillante operazione di mercato i cui contorni erano già di fatto definiti da giorni. Di seguito la nota della società granata.

"Francesco Parisi è un nuovo giocatore del Trapani. Difensore, vent’anni il prossimo 2 Agosto, Parisi è cresciuto nel settore giovanile del Palermo dove ha militato per otto anni giocando con la formazione Under 18 nazionale. Ha vissuto la prima esperienza tra i grandi nella scorsa stagione, in Serie D nel girone H con il Gravina con cui ha totalizzato 30 presenze e un gol."