Secondo la Gazzetta dello Sport, la stagione di Tramoni resta complicata. Il francese, fino a poco tempo fa vicino a un trasferimento al Palermo, è stato trattenuto dal Pisa, ma paradossalmente Oscar…
Pisa
di Leandro Ficarra INZAGHI DAY E TRIS OSTI - Il futuro è adesso. Embrione del Palermo edizione 2025-2026 che vede luce e prende vita. Inzaghi day in due atti. L'abbraccio odierno di SuperPippo al…
Non è più tempo di tergiversare. Palermo, Pisa e Inzaghi stanno per vidimare un epilogo già sostanzialmente definito ed annunciato da settimane. Il tecnico piacentino risolverà il suo contratto con il…
Tra i nomi più caldi per la sostituzione di Inzaghi al Pisa, ma non sarà lui il prossimo allenatore dei toscani. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, l'ex Juve andrà al Dubai United, squadra…
di Leandro Ficarra UN PASSO DAL TRAGUARDO - Stretta finale, matrimonio professionale prossimo ad essere celebrato. Palermo FC e Filippo Inzaghi vicinissimi. Ormai virtualmente congiunti, salvo…
Dopo il probabile addio con Inzaghi, il Pisa sta cercando di correre immediatamente ai ripari per affrontare al meglio la Serie A appena conquistata. Due nomi, secondo quanto riportato da Gianluca Di…
L'articolo del Corriere Dello Sport di Aldo Gaggini parla di Inzaghi e della situazione creatasi con il Pisa: "Verso una separazione consensuale senza perdere l’amicizia e la stima reciproca:…
La Repubblica: "Inzaghi e il Pisa più lontani, il Palermo ha pronto un biennale per il tecnico"
La Repubblica con l'articolo di Valerio Tripi dedica ampio spazio alla situazione legata al futuro di Filippo Inzaghi, sempre più vicino alla panchina del Palermo. Il giornale si sofferma sulla…
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Inzaghi avrebbe preso la sua decisione: preferirebbe un ritorno in Serie B, invece che affrontare la massima serie con il Pisa. Il tecnico è nella lista…
Un obiettivo prioritario, un paio di opzioni top class, un folto novero di referenziati outsider. INZAGHI PRESCELTO, OBIETTIVO NUMERO UNO - La corsa alla panchina del Palermo edizione 2025-2026 sta…
di Leandro Ficarra Intuizione brillante. Scommessa professionalmente vinta dal nuovo Palermo targato Hera Hora. Era l'estate del 2019, quando dalle ceneri del triste e tribolato fallimento della…
—Per la ventiquattresima giornata di Serie BKT la partita scelta per essere visibile gratuitamente è Palermo-Pisa, il big match che andrà in scena venerdì 31 gennaio alle 20:30. Questo è la terza…
Il Giudice Sportivo ha omologato il risultato della partita Cittadella-Pisa, valevole per la terza giornata d'andata della Serie BKT, dichiarando la regolarità dell'1-1 determinato nel corso dei…
L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul caso Cittadella-Pisa. La sfida del campionato di Serie B giocata lo scorso 27 agosto al Tombolato, conclusasi con il risultato di parità sul campo,…
E' tempo di scelte in casa Palermo. Oltre ad integrare nuovi innesti in questi ultimi giorni di calciomercato, il club di viale del Fante resta attivo anche sul fronte uscite. Chi potrebbe lasciare…
Dopo la rimonta dal doppio svantaggio contro lo Spezia, arriva il primo successo stagionale per il Pisa di Pippo Inzaghi. Nerazzurri che si concedono il lusso di dare scacco ad una big designata del…
E' tutto pronto per Pisa-Palermo. Alle ore 20:30, alla "Cetilar Arena", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Filippo Inzaghi nella gara valevole per la seconda giornata del…
Dopo la sconfitta per 1-0 rimediata lo scorso weekend sul campo del Brescia, il Palermo tornerà in campo domani sera. La squadra di Alessio Dionisi affronterà alla "Cetilas Arena" il Pisa di Filippo…
E' tempo di scelte in casa Palermo. Oltre ad integrare i nuovi innesti nello scacchiere di Alessio Dionisi, management ed area tecnica dovranno adesso fare una scrematura in merito ai profili…
Futuro in Serie B per Gianluca Lapadula? L'esperto attaccante classe 1990 è da tempo in cima alla lista dei desideri del Pisa di Filippo Inzaghi, grande estimatore dello stesso giocatore. I contatti…
Parola a Filippo Inzaghi. Il neo allenatore del Pisa ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai suoi nuovi tifosi ed al suo nuovo club. “Non mi piace parlare tanto, preferisco i fatti. Per tre…
Quale futuro per Luca Mazzitelli? Sono diversi i club sulle tracce del centrocampista e capitano del Frosinone, reduce da un'ottima stagione in Serie A nonostante la retrocessione. In cima alla lista…
Nuovo corso in casa Pisa. La notizia era nell'aria, nei giorni scorsi l'ufficialità degli addii del tecnico Alberto Aquilani e del direttore sportivo Stefano Stefanelli. Se in panchina, salvo inattesi…