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Pisa

Fiorentina-Salernitana

Pisa, Inzaghi va verso la separazione: le ultime

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Inzaghi avrebbe preso la sua decisione: preferirebbe un ritorno in Serie B, invece che affrontare la massima serie con il Pisa. Il tecnico è nella lista…

curva nord 12

Serie B, Palermo-Pisa sarà trasmessa gratuitamente

—Per la ventiquattresima giornata di Serie BKT la partita scelta per essere visibile gratuitamente è Palermo-Pisa, il big match che andrà in scena venerdì 31 gennaio alle 20:30. Questo è la terza…