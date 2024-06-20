Palermo, ecco l'Inzaghi day: tris di Osti per SuperPippo e strategia di mercato... 25 giugno 2025 - 11:35 25 giugno

di Leandro Ficarra INZAGHI DAY E TRIS OSTI - Il futuro è adesso. Embrione del Palermo edizione 2025-2026 che vede luce e prende vita. Inzaghi day in due atti. L'abbraccio odierno di SuperPippo al…