Pisa, Inzaghi: “Faremo divertire la gente. Non subire gol dal Palermo un orgoglio”

"Sono convinto che questa squadra può far divertire la gente, la società non ci fa mancare nulla. Avevamo preparato la partita in questo modo. Sapevamo che se avessimo dato spazio a questa squadra, che ha giocatori ancora più forti, sarebbe stata difficile. Dovevamo fare una partita diversa, compatti e cercando di sfruttare le ripartenze ed il gioco. Godiamoci questa serata. Sono felice perché c’erano molti giocatori della scorsa stagione. Per me questa è la più grande soddisfazione. Volevo dimostrargli e volevo che mi dimostrassero che avevo ragione quando dicevo che era una squadra forte, competitiva. Ci meritiamo questa vittoria per il lavoro fatto. La squadra ha dimostrato di avere nelle corde questo tipo di partita. Con le occasioni create già nel primo tempo potevamo fare il 2-0, anche non aver subito gol da un attacco come quello del Palermo deve renderci orgogliosi. Avevo detto che per battere i rosanero serviva fare una prestazione straordinaria e l'abbiamo fatta. Ma abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi. Oggi dovevamo cercare di chiudere le linee. Leris? Lo conosco bene, ho pensato che in velocità potesse creargli qualche grattacapo. Chiaro che questo Palermo è forte e si rischia. Troveremo squadre chiuse e dovremo essere più bravi nel palleggio. Non tollererò passi indietro. La squadra è competitiva e deve trascinare questo pubblico fantastico. Questa squadra non può rimanere fuori dalle prime otto e vogliamo entrarci a fine campionato. E’ questo il nostro obiettivo. Hojholt ha fatto molto bene e siamo contenti. Bonfanti aveva fatto due ottime partite. Non era facile tenerlo fuori. Ho cercato di spiegargli che sono stato anche io in panchina, ma quando entravo segnavo. Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati, penso che abbiamo tante frecce nel nostro arco, ma soprattutto stasera avendo giocato contro attaccanti di Serie A, dobbiamo essere soddisfatti. I nostri migliori difensori sono gli attaccanti, se rientrano così a noi va benissimo. Oggi trovare un migliore in campo è difficile, ma voglio dar merito soprattutto ai subentrati. E’ la più bella soddisfazione per un allenatore. Col Cittadella sarà una partita spigolosa e difficile contro una squadra che è andata a vincere con il Brescia. Voglio cercare di vedere la partita per analizzarla. Sicuramente farò turnover. Come oggi non ci ho pensato un attimo a cambiare dopo un cartellino giallo. Lind vediamo se potrà recuperare..."