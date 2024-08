Palermo, Dionisi: “Fatti errori, ma non sono preoccupato. Non abbiamo tirato poco…”

Un Alessio Dionisi certamente non soddisfatto appieno della performance ed ancor meno del risultato dopo il secondo ko consecutivo dei rosanero in campionato. Il Palermo, dopo la sconfitta all'esordio contro il Brescia, cade anche contro il Pisa di Pippo Inzaghi. Due a zero meritato in favore della formazione toscana e siciliani ancora ancorati a zero punti, ultimi allo stato attuale nella graduatoria del torneo cadetto in compagnia del Bari. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Palermo al termine del match all'Arena Garibaldi Romeo Anconetani.

"Oggi la partita l'abbiamo compromessa da soli. Sapevamo che questo inizio sarebbe stato in salita. Non sono preoccupato e non deve esserci preoccupazione, ma sono arrabbiato. Già martedì giochiamo contro una delle favorite che l'anno scorso ha fatto la finale playoff. Deve esserci consapevolezza: se fai queste partite, con certi errori, le partite le perdi. Abbiamo crossato poco, dovevamo essere più lucidi nel gestire la partita. Dovevamo fare più cross, soprattutto con l'ingresso di Henry. Dopo quattro minuti è cambiato tutto e questo non ci ha aiutato, sicuramente ha condizionato il resto della gara. Non abbiamo tirato poco, credo sedici volte e crossato venti. Probabilmente potevamo farlo di più. Ma dobbiamo analizzare la partita nel complesso, non soltanto perché abbiamo perso. La volontà c’è sempre e io devo stare attento a questo. Potevamo creare di più, sicuramente. Ma non mettiamo la croce sui giocatori o sulla volontà, perché non è cosi. Pierozzi? Non ha fatto una prestazione negativa, forse in alcuni frangenti poteva avere maggiore lucidità. Nedelcearu? Le sue condizioni non sono buone, stanno provando a capire. Difficilmente sarà a disposizione per la Cremonese, ma non so dire altro al momento".