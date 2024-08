Pisa, Leris: “Mi scuso con Nedelcearu, mia posizione ha sorpreso il Palermo…”

Pisa che regola il Palermo di Dionisi con un gol per tempo, autorete in avvio di Nedelcearu e raddoppio di Bonfanti nella ripresa con la squadra di Dionisi che incassa la seconda sconfitta consecutiva in altrettante giornate di campionato. Di seguito le dichiarazioni del calciatore nerazzurro Leris in sede di conferenza stampa post gara.

"Prima di tutto voglio scusarmi con Nedelcearu per il colpo, spero non sia nulla di grave e che possa tornare presto in campo. Abbiamo fatto una buona partita. E non siamo ancora al 100%. Il mister sa che posso fare tanti ruoli, forse per il Palermo è stata un po' una sorpresa trovarmi lì oggi, sono riuscito a fare l'assist che ha portato all'autogol. La prima da titolare è stata speciale, ho sentito il calore dei tifosi. Sappiamo che Moreo e Tourè sono molto bravi, io posso sfruttare la palla dietro l'avversario. Io non riesco ancora a capire dove mi sento meglio in campo, so soltanto di essere molto generoso e di dare sempre il 100%. In qualsiasi modo posso aiutare la squadra lo faccio"