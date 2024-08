Palermo, Saric può partire? Dionisi non lo convoca, il Pisa in pressing

Il centrocampista classe 1997 non è stato convocato per la sfida contro la Cremonese per scelta tecnica: la situazione.

E' tempo di scelte in casa Palermo. Oltre ad integrare nuovi innesti in questi ultimi giorni di calciomercato, il club di viale del Fante resta attivo anche sul fronte uscite. Chi potrebbe lasciare Palermo ed il Palermo prima del 30 agosto è Dario Saric, duttile centrocampista italo-bosniaco che non ha certamente brillato nei suoi primi diciotto mesi in maglia rosanero, ma è reduce da una buona stagione nella massima divisione turca, campionato in cui - con la maglia dell'Antalyaspor - si è contraddistinto per qualità e continuità di rendimento, divenendo uno dei punti fermi della squadra.

Tuttavia, nonostante sensibili progressi messi in mostra in questa pre-season e la scelta da parte di Alessio Dionisi di schierarlo alla "Cetilar Arena" dal primo minuto, il giocatore non è stato convocato per la gara contro la Cremonese per scelta tecnica condivisa da allenatore e società. E questo potrebbe essere un segnale relativo ad un possibile addio. Come già anticipato, nelle scorse settimane, il Cosenza avrebbe avuto più di un contatto con l'entourage del giocatore, molto stimato dal tecnico dei rossoblù Massimiliano Alvini. Ma non solo; Saric, infatti, è da tempo nel mirino del Pisa allenato da Filippo Inzaghi (LEGGI QUI).

Secondo quanto riportato dalla redazione di "TuttoMercatoWeb", proprio il club toscano sarebbe tornato sulle tracce del classe 1997 e potrebbe tentare l'assalto nelle prossime ore al fine di rinforzare la mediana. Un affare che, questa volta, potrebbe concretizzarsi ed andare in porto. Seguiranno aggiornamenti...