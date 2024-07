Calciomercato Palermo, Saric in uscita? Non solo Cosenza, il Pisa ci prova. Dettagli

E' tempo di scelte in casa Palermo. Oltre ad integrare i nuovi innesti nello scacchiere di Alessio Dionisi, management ed area tecnica dovranno adesso fare una scrematura in merito ai profili cosiddetti in bilico, la cui funzionalità alla causa è stata oggetto di valutazione del corso della preparazione estiva. Uno di questi è Dario Saric, duttile centrocampista italo-bosniaco che non ha certamente brillato nei suoi primi diciotto mesi in maglia rosanero, ma è reduce da una buona stagione nella massima divisione turca, campionato in cui - con la maglia dell'Antalyaspor - si è contraddistinto per qualità e continuità di rendimento, divenendo uno dei punti fermi della squadra. Tuttavia, come già anticipato (LEGGI QUI), l'ex Ascoli potrebbe a breve lasciare il club di viale del Fante, nonostante voglia, intensità e sensibili progressi messi in mostra in questa pre-season.