Calciomercato Palermo, Saric può partire? Cosenza forte sull’ex Ascoli. I dettagli

Palermo che lavora in sede di calciomercato con particolare attenzione al centrocampo: Dario Saric potrebbe partire in direzione Cosenza

Mediagol ⚽️ 22 luglio 2024 (modifica il 22 luglio 2024 | 23:03)

Prima parte del ritiro conclusasi da pochi giorni a Livigno e sessione estiva di calciomercato in piena evoluzione in casa Palermo FC. Gomis, Nikolaou, Henry, tris di colpi in entrata di livello già ufficiali, a breve Dionisi potrà accogliere anche il performante esterno basso di destra, Niccolò Pierozzi, il cui cartellino verrà prelevato a titolo definitivo dalla Fiorentina e il forte centrocampista francese, Alexis Blin, dal Lecce. Ovviamente, molti dei tasselli che hanno composto l'organico rosanero durante le tre settimane in Valtellina, sono destinati a cambiare casacca, per lasciare il posto a nuovi innesti ritenuti da management ed area tecnica più funzionali al progetto tecnico del mister ex Sassuolo. Urge alzare sensibilmente cifra tecnica, tasso di personalità e prestanza atletica di una squadra che vuole puntare senza indugi alla promozione diretta in A nel torneo cadetto 2024-2025. Tutti i reparti sembrano essere suscettibili di variazioni, nessuno escluso. In zona nevralgica, se Ranocchia, Segre, Gomes, Vasic e l'ormai quasi nuovo acquisto Blin rappresentano certezze assolute, Damiani, Broh e Stulac lasceranno con ogni probabilità il club targato CFG. Tra i più attivi ed intraprendenti di questa prima parte di ritiro si è distinto l'italobosniaco Dario Saric, reduce da una brillante e positiva esperienza nella massima divisione turca con la maglia dell'Antalyaspor. Gol, assist, qualità e continuità di rendimento per l'ex Ascoli nella Süper Lig 2023-2024, una parentesi formativa che ha rilanciato le quotazioni del ragazzo nativo di Cento dopo l'anno e mezzo deludente alla corte di Corini.

Tuttavia, secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, la permanenza di Saric nel capoluogo siciliano è tutt'altro che scontata. Anzi. Il Palermo continua a setacciare il mercato alla ricerca di centrocampisti che alzino ulteriormente il lignaggio del reparto, un playmaker come priorità, ma anche una mezzala con propensione offensiva al fine di conferire incisività e cambio di passo nella zona nevralgica del campo. La concorrenza in mediana potrebbe davvero essere serrata, la posizione di Saric è stato oggetto di valutazioni e riflessioni nel corso del ritiro. il ragazzo ha mostrato voglia, dedizione e grande intensità, sul campo segnali positivi, seppur talvolta flebili e non trascendentali. Palermo che potrebbe ritenerlo tra i profili sacrificabili sul mercato, qualora reperisse nella sessione in corso un paio di centrocampisti reputati in grado di far compiere un'evidente salto di qualità a sviluppo, fluidità e forza d'urto della manovra.

L'entourage del calciatore lavora già per non farsi trovare impreparato, al fine di individuare un club pronto a garantire centralità, fiducia incondizionata e continuità di impiego al jolly di centrocampo classe 1997, nel caso in cui maturassero le condizioni per una cessione del proprio assistito da parte del Palermo. Contatti fitti e intesa piuttosto vicina col Cosenza, società che ha mostrato maggiore interesse verso l'ex Antalyaspor, superando la concorrenza di un altro paio di club di B. Il profilo di Saric è particolarmente stimato dal nuovo tecnico dei calabresi, Massimiliano Alvini, che avrebbe voluto avvalersi delle prestazioni del nazionale bosniaco fin da quando sedeva sulla panchina della Cremonese. Per concretizzare un'eventuale trasferimento bisognerà ovviamente imbastire una trattativa e trovare un accordo, in termini di formula e valore dell'operazione, con la dirigenza rosanero. Saric è attualmente legato da un contratto in scadenza 2026. Futuro ancora in bilico per Saric, con il Cosenza in pole position qualora il calciatore dovesse lasciare il Palermo di Dionisi.