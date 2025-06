Tra i nomi più caldi per la sostituzione di Inzaghi al Pisa, ma non sarà lui il prossimo allenatore dei toscani. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, l'ex Juve andrà al Dubai United, squadra di seconda divisione degli Emirati. Ritorna in panchina, quindi, dopo l'esonero all'inizio della scorsa stagione dalla panchina della Samp.