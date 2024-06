Pisa, casting ds: in pole l’ex Palermo Castagnini. Inzaghi verso la panchina

In casa Pisa proseguono i contatti per il ruolo di direttore sportivo e di nuovo allenatore. Sono già giunte al capolinea, infatti, le avventure in nerazzurro di Stefano Stefanelli, che approderà alla Juventus, e di Alberto Aquilani. Secondo quanto riportato da "La Nazione", salgono le quotazioni di Renzo Castagnini come prossimo ds. Il dirigente ex Palermo ha ancora un anno di contratto con il Brescia, ma alcuni "problemi personali e familiari lo stanno spingendo verso l’addio alla Lombardia", con il Pisa che non avrebbe smesso di corteggiarlo in vista della stagione 2024/2025.