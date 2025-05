La Repubblica: “Inzaghi e il Pisa più lontani, il Palermo ha pronto un biennale per il tecnico”

Pippo Inzaghi ha guidato quest’anno il Pisa alla promozione in serie A e piace al Palermo.

⚽️ Mediagol 29 maggio - 06:44

La Repubblica con l'articolo di Valerio Tripi dedica ampio spazio alla situazione legata al futuro di Filippo Inzaghi, sempre più vicino alla panchina del Palermo. Il giornale si sofferma sulla proposta dei rosanero, che avrebbero pronto per l’ex attaccante un contratto biennale con opzione per il terzo anno in caso di promozione in Serie A.

Il focus si sposta poi sull’incontro avvenuto ieri tra Inzaghi e il Pisa, club con cui ha appena conquistato la massima serie. Il confronto, però, avrebbe messo in evidenza divergenze profonde: “Inzaghi avrebbe chiesto almeno sei rinforzi per adeguare il livello della competitività della squadra al campionato di A”, mentre la dirigenza toscana considera meno necessarie queste operazioni. La Repubblica sottolinea che “le parti sono lontane e la possibilità che il rapporto non prosegua è alta”.

Sul fronte palermitano, la società siciliana osservava la situazione da dietro le quinte, ma ora è pronta a entrare in azione con decisione. La Repubblica ricorda che Inzaghi ha già dato segnali di apertura: “aveva già espresso il suo gradimento per una eventuale proposta del Palermo”, rinviando però ogni scelta dopo il vertice con il Pisa.

Il giornale si sofferma anche sul profilo dell’ex attaccante del Milan, tracciando un curriculum di tutto rispetto: “ha vinto un campionato di C con il Venezia, un campionato di B con il Benevento con 18 punti di vantaggio sulla seconda e ha portato la Reggina agli spareggi promozione nonostante 5 punti di penalizzazione”. Inzaghi ha inoltre già allenato in Serie A con Milan, Bologna, Benevento e Salernitana.

Ma non c’è solo Inzaghi tra i candidati. La Repubblica evidenzia che “per la panchina del Palermo resta sempre calda l’ipotesi legata ad Alberto Gilardino”, nome che, ironia della sorte, è stato accostato anche al Pisa. Il focus si sposta quindi su altri profili: “ha guadagnato posizioni con prepotenza negli ultimi giorni anche Paolo Vanoli”, reduce dalla rottura con il Torino, e “l’ex tecnico del Parma Fabio Pecchia”.

Sul fronte delle uscite, La Repubblica sottolinea che Alessio Dionisi, attuale tecnico dei rosanero, potrebbe ripartire dal Modena: “una eventuale proposta da parte della società gialloblu potrebbe favorire la risoluzione anticipata del contratto”, che lega Dionisi al Palermo per altre due stagioni.

Infine, spazio al riconoscimento per il capitano Matteo Brunori, eletto “miglior calciatore rosanero per la stagione appena conclusa” tramite un sondaggio sull’app ufficiale del club. La Repubblica ricorda che, “da quando è tornato a giocare con continuità da fine dicembre in poi, Brunori era stato eletto per quattro volte miglior giocatore del mese”, confermandosi leader assoluto della squadra.