Calciomercato Palermo, CdS: “Per Mazzitelli servono 5 milioni. Pisa-Brunori…”

Quale futuro per Luca Mazzitelli? Sono diversi i club sulle tracce del centrocampista e capitano del Frosinone, reduce da un'ottima stagione in Serie A nonostante la retrocessione. In cima alla lista del nuovo direttore sportivo rosanero Morgan De Sanctis, il classe 1995 è anche nel mirino di due neopromosse: Parma e Venezia, club - quest'ultimo - che ha scelto di affidare la guida tecnica della prima squadra proprio ad Eusebio Di Francesco. Intanto, secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport", la richiesta del Frosinone si aggirerebbe intorno ai cinque milioni di euro.

Il Pisa, invece, è in pressing per arrivare a Matteo Brunori. "Il Palermo ha sparato alto per Matteo Brunori, ma se ne riparlerà", scrive il noto quotidiano. Al club toscano piacciono anche Simone Zanon della Carrarese, Nicola Murru, in uscita dalla Sampdoria, Nicolò Pierozzi e gli ex Palermo Gregorio Luperini e Andrea Rizzo Pinna. Aperte le piste per i cagliaritani Gianluca Lapadula e Nicolas Viola, oltre a Zan Majer della Cremonese.