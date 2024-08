PAGELLE DI PISA-PALERMO 2-0. Come neve al sole, i rosa mostrano tutti i limiti di una squadra costruita male

Il Palermo perde anche in casa del Pisa senza nemmeno scendere in campo. Rosa inconsistenti, senza carattere, in totale confusione e senza nemmeno una giocatore in grado di alzare il tasso tecnico o caricarsi la squadra sulle spalle. Se l'obiettivo (non dichiarato) era la promozione, la squadra era da rifondare a luglio. Se si voleva solo migliorare la passata stagione (?), servivano giocatori di comprovata esperienza e non scommesse. Si torna in campo martedì sera contro la Cremonese per la terza trasferta consecutiva in attesa della prima gioia per i sempre presenti tifosi rosanero.