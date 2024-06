Pisa, Aquilani verso l’addio: Filippo Inzaghi in pole per sostituirlo

Alberto Aquilani - salvo inattesi colpi di scena - non sarà più l'allenatore del Pisa. Tra oggi e domani, infatti, sarà definita l'uscita dell'attuale tecnico nerazzurro, legato al momento ai toscani da un contratto fino al 30 giugno 2025. In un primo momento, Aquilani sembrava potesse approdare sulla panchina della Fiorentina. Tuttavia, il club viola ha scelto di puntare su Raffaele Palladino dopo l'addio di Vincenzo Italiano. Per questo motivo, l'ex Viola rischia di lasciare Pisa senza, al momento, alcuna squadra decisa ad affidargli la guida tecnica della prima squadra.