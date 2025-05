Corriere Dello Sport: “Pisa, Inzaghi più lontano. Palermo già in pressing”

L'articolo del Corriere Dello Sport di Aldo Gaggini parla di Inzaghi e della situazione creatasi con il Pisa : "Verso una separazione consensuale senza perdere l’amicizia e la stima reciproca: l’avventura di Filippo Inzaghi sulla panchina nerazzurra potrebbe essersi conclusa con la festa della promozione e il giro in città col pullman scoperto tra due ali di tifosi plaudenti. Non sarebbe una rottura traumatica né dettata da motivi economici o tecnici, ma di semplice opportunità, di nuove sfide da affrontare e possibilmente vincere. Il tecnico ha chiesto garanzie tecniche alla società anche nel lungo incontro avvenuto nella giornata di ieri. E ora riflette anche se la strada viene da più fonti ritenuta spianata verso la panchina di una big cadetta, con il Palermo in prima fila".

Infine, Gaggini parla dei candidati al ruolo di tecnico per il Pisa, che si appresta a iniziare un lungo casting per trovare l'uomo giusto: "Circolano già i primi nomi di possibili alternative per la panchina, ma il casting non sarà né semplice né breve tranne possibili sorprese. Alberto Gilardino, Andrea Pirlo, Paolo Zanetti ora al Verona e Mark Van Bommel sono i più gettonati, ma la lista è destinata ad allungarsi".