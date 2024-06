Palermo, non solo la A su Brunori: anche il Pisa sulle tracce dell’italo-brasiliano

Il Pisa è forte del tesoretto incassato dalle recenti cessioni a titolo definitivo di Lorenzo Lucca, Adam Nagy e Giuseppe Sibilli.

Mediagol ⚽️ 15 giugno - 10:11

Quale futuro per Matteo Brunori? Il capitano del Palermo, protagonista a suon di gol della scalata dalla Serie C alla B, potrebbe considerare giunta al capolinea la sua avventura al Palermo. L'attaccante italo-brasiliano, autore di sessantasei gol complessivi in tre stagioni con la maglia rosanero, pare - infatti - fortemente tentato dalla prospettiva di giocare in Serie A.

Nei giorni scorsi, l'entourage di Brunori ha incontrato a Milano il nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis. Un summit interlocutorio, che ha inevitabilmente toccato anche l'argomento relativo ad un ipotetico addio dello stesso capitano. Sulle tracce di Brunori, però, non ci sarebbe solo la Serie A. Il Pisa, nel dettaglio, "è entrato in un giro di tre squadre che si danno battaglia per Matteo Luigi Brunori, 29 anni, ormai quasi ex capitano del Palermo, perché i rosanero dovrebbero cederlo proprio nella prossima finestra di mercato", scrive "La Nazione".

Il club toscano ha iniziato a guardarsi intorno, sondando il terreno di potenziali acquisti e manifestando interesse per l'attaccante italo-brasiliano. "La valutazione è tra i 4 e i 6 milioni e attualmente ci sarebbero Pisa e Modena molto interessate al giocatore, ma c’è anche il Brescia alla finestra, più defilato", si legge. In cima alla lista dei desideri del Pisa anche un ex Palermo: si tratta di Gregorio Luperini, originario proprio di Pisa, in uscita dalla Ternana dopo la retrocessione in Serie C. Ma non solo; i nerazzurri avrebbero messo nel mirino anche Niccolò Pierozzi, terzino della Fiorentina, in prestito dalla Salernitana. Il Pisa, d'altra parte, è forte del tesoretto incassato dalle recenti cessioni a titolo definitivo di Lorenzo Lucca all'Udinese (8 milioni), di Adam Nagy allo Spezia (1,2 milioni di euro) e Giuseppe Sibilli al Bari (700 mila euro).