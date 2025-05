Pisa, Pirlo e Vanoli primi nomi per il dopo Inzaghi: il punto

I toscani stanno cercando un nuovo allenatore per affrontare la massima serie

Dopo il probabile addio con Inzaghi, il Pisa sta cercando di correre immediatamente ai ripari per affrontare al meglio la Serie A appena conquistata. Due nomi, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sembrano i più caldi per la panchina: Pirlo e Vanoli. Il primo è fermo da quasi un anno dopo l'esonero a inizio campionato dalla Sampdoria, il secondo è in rotta con il Torino. Comunque, Inzaghi è adesso libero di ascoltare offerte, vista la definitiva rottura tra società e tecnico.