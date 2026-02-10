Pisa, mistero Tramoni: non venduto al Palermo ma Hiljemark lo tiene fuori

Il francese, vicino al Palermo durante il mercato invernale, non ha trovato spazio nella partita in cui l’ex rosa Oscar Hiljemark ha esordito come allenatore contro l’Hellas Verona.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la stagione di Tramoni resta complicata. Il francese, fino a poco tempo fa vicino a un trasferimento al Palermo , è stato trattenuto dal Pisa , ma paradossalmente Oscar Hiljemark lo ha lasciato in panchina nella sfida contro il Verona per motivi tattici.

Il giocatore, che in passato aveva trascinato la squadra con gol e assist, ha avuto difficoltà a trovare una collocazione precisa nei vari moduli sperimentati dalla squadra, ottenendo solo lampi di rendimento. Ora il tecnico svedese sembra pronto a rilanciarlo, sia da titolare che da subentrato, nel nuovo 3-4-3, ma la situazione resta un’incognita per la stagione del francese e per le scelte offensive del Pisa.