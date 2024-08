SONDAGGIO: il tuo pronostico di Pisa-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Dopo la sconfitta per 1-0 rimediata lo scorso weekend sul campo del Brescia, il Palermo tornerà in campo domani sera. La squadra di Alessio Dionisi affronterà alla "Cetilas Arena" il Pisa di Filippo Inzaghi nella gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie BKT, in programma alle ore 20:30.