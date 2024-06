Calciomercato Palermo, anche il Pisa sulle tracce di Lapadula e Nicolas Viola

Nuovo corso in casa Pisa. La notizia era nell'aria, nei giorni scorsi l'ufficialità degli addii del tecnico Alberto Aquilani e del direttore sportivo Stefano Stefanelli. Se in panchina, salvo inattesi colpi di scena, approderà nei prossimi giorni Filippo Inzaghi, la scelta della società per il ruolo di nuovo ds è ricaduta sull'ex Modena Davide Vaira. In attesa dell'annuncio, con gli accordi di massima tra il club toscano e i due profili che sarebbero già stati raggiunti, il Pisa (e lo stesso Inzaghi) avrebbero già individuato alcuni possibili rinforzi in vista del campionato 2024/2025.