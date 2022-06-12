Nel ricordo ed in omaggio alla memoria dell'ex patron e presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, deceduto tre anni fa nella notte tra il 31 gennaio ed il primo febbraio del 2022, riproponiamo…
Zamparini
Palermo riabbraccia Miccoli, il Capitano. Il perdono di Maria Falcone restituisce il più forte di sempre ai tifosi
Ha scontato la sua pena, ha affrontato il suo calvario con sentito pentimento e ora il capitano Fabrizio Miccoli, il più grande giocatore della storia del Palermo è tornato nel suo stadio. È stato…
Una nuova piscina per la città nell'area del Centro Commerciale Conca D'Oro. La storica piscina comunale sita in viale del Fante a Palermo si ferma per la realizzazione di opere di ristrutturazione,…
Una nuova piscina ad uso pubblico sorgerà nell'area del centro commerciale Conca d’oro, a Palermo, in alternativa alla piscina comunale di viale del Fante, che nel mese di giugno chiuderà per i lavori…
"Il PSG ha marcato la mia carriera: è il club dove sono rimasto più a lungo, mi sono fatto tantissimi amici ed è la città dove sono nati i miei figli. Lì sono stato felice". Così Javier Pastore,…
Un Walter Sabatini onfire regala gustosissimi aneddoti sui trascorsi professionali a Palermo con l'allora patron rosanero, Maurizio Zamparini. Il dirigente nativo di Marsciano che allestì nel corso…
"È uno scudetto che premia i napoletani, lo aspettavano da 33 anni". Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, intervistato ai microfoni de "La Repubblica". Diversi i temi trattati dal presidente del Napoli…
Diamanti: "De Zerbi intrigante a Palermo ma in quei tempi lì duravi poco"
Alessandro Diamanti, in arte Alino, ha detto addio al calcio giocato dopo l'esperienza australiana con il Western United. In carriera il classe 1983 ha indossato diverse maglie prestigiose come quella…
"Il mio calcio furioso e solitario". E' questo è il titolo del libro scritto da Walter Sabatini, in cui ha raccontato la sua carriera. Ex calciatore, straordinario talent scout, ex dirigente tra le…
"Sto aspettando il 9 settembre. Quando affronto l'Italia provo sempre grandi emozioni, e ultimamente mi ha portato bene". Lo ha detto Aleksandar Trajkovski, intervistato ai microfoni di…
Giorgio Perinetti è certamente uno dei dirigenti più competenti, esperti e longevi dell'intero panorama calcistico italiano. Tre esperienze diverse, in momenti storici distinti ed antitetici, con il…
Nel corso della Palermo Football Conference, evento che accoglie diverse personalità sportive tra dirigenti ed avvocati in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo e l'Università LUMSA,…
Le dichiarazioni di Giovanni Tedesco, attuale allenatore del Birkirkara L'ex calciatore di Fiorentina, Genoa, Perugia e Palermo, tra le altre, ha concesso una interessante intervista ai microf0oni…
"La Juventus è diventata un giocattolo nelle mani di tutti, tutti possono criticarla ma lei è sempre stata in silenzio. Adesso è arrivato il momento di reagire". Così Luciano Moggi, intervistato su…
"Un anno Zamparini esonerò Glerean dopo la prima giornata. Giocavo a Palermo ed avevamo perso 4 a 0 ad Ancona. A Salerno, invece, Fabiani mi disse che voleva esonerare Agostinelli nonostante avessimo…
Giorno di presentazione ufficiale per l'ex playmaker prelevato dall'Udinese, Mato Jajalo. Primo vero colpo di mercato nella sessione invernale della campagna trasferimenti, il centrocampista bosniaco…
Imprese calcistiche di assoluto livello compiute, in tempi e modi diversi, a Roma sponda biancoceleste nel 2015 ed al Milan nell'ultima stagione. Stefano Pioli si è sempre contraddistinto per…
Palermo-Venezia, da Zamparini a Tacopina: vent'anni di veleni societari
Palermo e Venezia tornano ad affrontarsi in Serie B. Il match tra le due squadre - valido per la quattordicesima giornata del torneo cadetto - è in programma domenica prossima alle ore 18.00 allo…
"Ormai sono sempre in vacanza, ma se mi chiede quanto mi manca il calcio, la risposta è semplice: per niente. E dopo trentasette anni direi che ci può stare". Lo ha detto Gian Piero Ventura,…
In occasione della presentazione del libro 'Zamparini, ambizione, passione, visione', l'autore Alessio Alaimo ha dedicato due battute a margine dell'evento andato di scena al Mida di Mondello. Un…
Parola a Guglielmo Micciché. Ex vicepresidente del Palermo e fedelissimo di Maurizio Zamparini, braccio destro del presidente che ha segnato un'era calcistica alla guida del club di viale del Fante.
Al Mida 2 di Mondello, è stato presentato il libro "Maurizio Zamparini: ambizione, passione, visione” scritto da Alessio Alaimo, il quale ha raccontato l'uomo, le emozioni ed il modus operandi dello…
Foschi: "Il budget non vince i campionati. Se il Palermo tiene Brunori..."
Parola a Rino Foschi. Il noto dirigente sportivo italiano è intervenuto sulle colonne del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" per esprimere la propria opinione in merito alla cessione dell'80% delle…
"Indeciso se accettare o meno la proposta palermitana, dissi a Brunori di non pensarci neanche un secondo". Lo ha raccontato Lamberto Zauli, intervistato ai microfoni de "La Repubblica", edizione…
In città c'è ancora festa per la Serie B conquistata dal Palermo FC, categoria dalla quale i rosanero erano assenti da tre lunghissimi ed interminabili anni. Era l'U.S. Città di Palermo, era il…