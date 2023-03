Perinetti: “Centro Sportivo Palermo? Visto 10 plastici, ma Zamparini non credeva…”

"Rivelazione Sudtirol? È una società che da anni lavorava bene in Lega Pro. Ha un eccezionale centro sportivo ed un allenatore di carattere. Sorprende il risultato attuale ma non il fatto che questa società abbia proiettato la squadra ad alti livelli. Il centro sportivo è un po' il sogno del Palermo. Con Zamparini ho visto dieci plastici, otto combinazioni, sei campi poi quindici, metti un campo, togli una tribuna. Un centro sportivo può dare possibilità ai giovani ed essere un punto di riferimento in Sicilia. Zamparini mi diceva di non credere molto ai giovani siciliani, gli portai uno studio che mostrava quaranta giocatori siciliani ai tempi di prospettiva che però sono andati lontani dalla Sicilia in carriera".