Alaimo: “Zamparini ha dato tanto al calcio. Fallimento Palermo? Colpe non solo sue”

In occasione della presentazione del libro 'Zamparini, ambizione, passione, visione', l'autore Alessio Alaimo ha dedicato due battute a margine dell'evento andato di scena al Mida di Mondello. Un libro che, a meno di un anno dalla scomparsa dell'ex presidente del Palermo, racconta aneddoti e politica calcistica di uno dei personaggi più vulcanici, esuberanti e passionali della storia recente del calcio italiano. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Alaimo in merito alla stesura del suo libro:“Ho accettato volentieri questa proposta, ho conosciuto Zamparini di persona. Una persona che ha dato tantissimo in questi anni, non è finita bene ma non fu soltanto colpa sua. È una persona che ha regalato tante emozioni al calcio italiano”.