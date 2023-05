Diamanti: “De Zerbi intrigante a Palermo ma in quei tempi lì duravi poco”

Le dichiarazioni di Alessandro Diamanti dopo il ritiro dal calcio giocato. In particolare, l'ex giocatore del Palermo si è soffermato sull'esperienza condivisa in rosanero con Roberto De Zerbi.

Alessandro Diamanti, in arte Alino, ha detto addio al calcio giocato dopo l'esperienza australiana con il Western United. In carriera il classe 1983 ha indossato diverse maglie prestigiose come quella del Palermo allora targato Maurizio Zamparini. In rosanero l'ex fantasista di Bologna e Perugia ha condiviso un'esperienza breve con l'attuale allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi.