Sabatini su Zamparini: “Presidente e uomo meraviglioso, manca al calcio. Quel Palermo…”

"Il mio calcio furioso e solitario". E' questo è il titolo del libro scritto da Walter Sabatini, in cui ha raccontato la sua carriera. Ex calciatore, straordinario talent scout, ex dirigente tra le altre di Palermo, Roma, Inter e Salernitana, il noto direttore sportivo è stato intervistato ai microfoni di "TMW Radio". "Ho scritto questo libro perché vengo da un momento di grande inquietudine, non sono abituato nei mesi di giugno o luglio a stare senza lavorare. È un senso di vuoto per me, così ho iniziato a scrivere, poi il libro ha preso corpo e sostanza da solo", le sue parole.