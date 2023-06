Di Napoli: “Il Palermo deve tornare in A. Corini l’uomo giusto, City Group ambizioso”

Ha vestito i colori rosanero nella stagione 2002-2003, in Serie B, realizzando 8 gol in 30 partite. Le dichiarazioni rilasciate dall’ex bomber Arturo Di Napoli.

"Mi viene in mente una città meravigliosa e generosa, che mi ha fatto crescere e mi hainsegnato tanto. Sportivamente, ma, soprattutto, culturalmente. Una tifoseria fantastica. E chi se lo scorda quel bellissimo mare di Mondello", così l'ex attaccante del Palermo Arturo Di Napoli che sulle colonne del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" ha fatto un tuffo nel passato ricordando il periodo trascorso in Sicilia .

"Arrivai a Palermo con Maurizio Zamparini, fu la sua prima stagione. I miei ex compagni più forti? Pippo Maniero e Lamberto Zauli, il nostro Zidane. E vi racconto un aneddoto: era il 19 gennaio del 2003, dovevamo affrontare il Lecce, in casa. Stavo per essere ceduto all’Atalanta, quando, la sera prima della partita, vennero a parlarmi il direttore sportivo Rino Foschi e il mister Daniele Arrigoni, chiedendomi di giocare, perché Maniero stava male. Segnai 2 gol. Vincemmo 2-0 e mi emozionai. Alla fine, la società decise di non cedermi. Mi dissero che in caso di promozione mi avrebbero rinnovato il contratto, ma perdemmo la Serie A proprio all’ultima giornata e mi ritrovai svincolato. E l’anno dopo andai al Messina, dove conquistai la Serie A, nello stesso anno in cui anche il Palermo raggiunse la massima serie", ricorda Di Napoli.