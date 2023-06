Ag. Vazquez: “Parma, nessun lieto fine. Ritorno in rosanero? Palermo nel suo cuore”

Sta per concludersi l'esperienza di Franco Vazquez al Parma , dopo due anni conditi da 71 presenze e 25 gol. Con l'ipotesi rinnovo ormai remota, e un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, il futuro dell'ex Palermo appare sempre più lontano dall'Emilia-Romagna. Nonostante la volontà del giocatore di rimanere in gialloblù, non ci sarebbe stato nessun contatto tra "El Mudo" e il club crociato. Queste alcune delle dichiarazioni dell'agente dell'italo-argentino, Daniele Piraino, intervistato da TuttoMercatoWeb:

"Col Parma al momento la situazione è chiara: il contratto scadrà a breve. Ci sono sondaggi in Italia, in Europa e anche fuori dai confini, lo confermo, valuteremo serenamente cosa fare. Ma ha tanto appeal. Non sempre le storie finiscono col lieto fine. Però per Franco è stato un viaggio bellissimo quello vissuto a Parma e col Parma. Purtroppo non è culminato con la Serie A ma lui e la squadra hanno davvero fatto di tutto per raggiungere l'obiettivo. Franco ha trentaquattro anni ma l'energia di un ragazzo. Ma non è il mio parere, lo dicono i dati dell'ultimo campionato: non solo gli 11 gol e i 6 assist in questa stagione, 14 e 4 la scorsa, ma anche la sua costanza e l'alto minutaggio in campionato. La media realizzativa, le occasioni create per se stesso e per i compagni. E poi quel che i numeri non dicono: la personalità e la leadership di un giocatore di grande esperienza al servizio degli altri".