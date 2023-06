Calciomercato Palermo, rebus mediana: Gomes e Stulac ok, Broh, Damiani e Verre…

Il centrocampo è da sempre ritenuto reparto nevralgico e vero ago della bilancia nell'economia del gioco di ogni squadra. Sviluppare e proporre, ispirare e supportare la fase offensiva ma anche schermare la retroguardia, fornendo un contributo di equilibrio alla fase di non possesso. Il Palermo è consapevole di dover alzare il livello di cifra tecnica e personalità proprio in mediana, se vuole realmente competere per la promozione in Serie A nella prossima stagione. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto proprio sulla situazione della squadra rosanero nel cuore pulsante dello scacchiere a disposizione di Corini. Le certezze si chiamano Claudio Gomes e Segre, gli elementi di qualità su cui puntare e rilanciare dopo un'annata complicata e travagliata sono Leo Stulac e dario Saric. Gomes ha rinnovato e gode della stima del tecnico per il dinamismo. l'intensità e la protezione che garantisce in fase difensiva, Segre è giocatore duttile, esperto e dal rendimento più che affidabile. Il playmaker sloveno viene da un lungo infortunio e da una stagione simile ad un calvario sul piano calcistico, vari problemi fisici e scarsa continuità, con rarissimi picchi prestazionali, per la mezzala ex Ascoli. Anche Broh e Damiani partiranno per il ritiro estivo in Trentino con il resto della squadra, ma entrambi non sono considerati incedibili. Anzi, con la giusta offerta potrebbero partire per far posto nella lista over a nuovi innesti a centrocampo. Valerio Verre è un giocatore il cui valore assoluto non è in discussione, ma per comprendere le sue reali chances di permanenza in Sicilia bisognerà prima conoscere intenzioni e progetto tecnico della Sampdoria, fresca di nuova proprietà e affaccendata in ben altre priorità burocratiche ed organizzative al momento. Bisoli resta un profilo molto gradito a Corini, ma il centrocampista è molto legato al Brescia e, nonostante la retrocessione delle rondinelle in Lega Pro, vuole ascoltare progetti e proposte da parte del club lombardo prima di prendere in considerazione l'ipotesi di altre destinazioni. Rinaudo monitora per la mediana anche il profilo di Liam Henderson. centrocampista scozzese dell'Empoli che Corini conosce e stima in virtù di un comune trascorso professionale a Lecce.