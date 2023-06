Calciomercato Palermo, bomber bis cercasi: da Favilli a Nasti, l’idea Nestorovski…

Panoramica sui bomber più interessanti, in teoria disponibili a cambiare maglia e palesemente sul mercato, per rinforzare il reparto offensivo. Il Palermo non ha fretta, ma monitora con particolare attenzione tutti i profili papabili, che siano esperti e navigati in categoria o giovani scalpitanti già in rampa di lancio. Corini ha in Matteo Brunori l'unica certezza, ha già salutato Vido e deve sciogliere tutte le riserve su Tutino e Soleri. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sulla strategia di Rinaudo e Bigon per quanto concerne la composizione del reparto avanzato rosanero. Una lista lunga e variegata di candidati che vede al momento Favilli osservato speciale, cartellino della punta scuola Juventus di proprietà del Genoa, ultima stagione in prestito alla Ternana con nove gol e tre assist. Quindi l'ipotesi La Guimina, il talentuoso prospetto Nasti, di proprietà del Milan e l'annata scorsa a Cosenza, la suggestione Coda che al momento pare una pista poco percorribile per ragioni di varia natura. Un'idea che potrebbe stuzzicare il management del club di viale del Fante è quella relativa al ritorno in rosanero del bomber macedone Nestorovski. Quattordici gol con la maglia del Palermo nel 2018-2019, scadenza a fine giugno con l'Udinese e possibilità di rinnovo con la società friulana praticamente nulle. Attaccante prolifico, esperto e smaliziato, vero predatore d'area che in Serie B potrebbe costituire un valore aggiunto non indifferente.