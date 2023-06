Palermo, Mateju per Corini non si tocca ma c’è la concorrenza di Buttaro e Graves

Il modulo predefinito che adotterà il tecnico di Bagnolo Mella per la prossima cadetteria è ancora da confermare ma che si giochi con la difesa a tre o a quattro, Mateju è in grado di ricoprire con sicurezza sia il ruolo di braccetto di destra nel terzetto, sia il quarto basso di destra. Quasi sempre titolare, ad eccezione della gara contro la Spal, per Corini il ceco rappresenta una certezza per il proprio credo calcistico ma con un Alessio Buttaro sempre più al centro del progetto Palermo, la sua posizione fissa dal primo minuto per il prossimo anno non è più così scontata, senza dimenticare anche la presenza di Simon Graves, interessante prospetto arrivato dalla Danimarca lo scorso gennaio. La società deve anche tenere a mente il contratto in scadenza del classe 1996, il quale terminerà tra esattamente un anno.