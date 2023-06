Palermo, c’è lo scozzese Henderson nel mirino. Corini lo aveva già allenato a Lecce

Profilo suggestivo per rinforzare il reparto di centrocampo del Palermo. Lo scozzese dell'Empoli vanta già alcune esperienze vincenti in Serie B.

"Palermo – Un motorino scozzese. L’idea Henderson per il centrocampo. Al Palermo serve il suo dinamismo". Apre così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che si concentra sui temi di calciomercato in casa rosanero.

Tra i reparti da rinforzare nello scacchiere tattico di mister Eugenio Corini c'è anche la zona nevralgica, la quale necessita di ulteriore qualità ed esperienza per alzare l'asticella in vista del campionato che aspetta i rosa. Il club di viale del Fante ha sondato profili come quelli di Coulibaly e Acampora, già collaudati in cadetteria, oltre ad aver puntato Viviani e Bisoli. Secondo quanto sottolineato dal quotidiano, il nome nuovo è quello di Liam Henderson, centrocampista scozzese dell’Empoli, classe 1996 che ha giocato con gli azzurri l'appena passata Serie A, raccogliendo un totale di diciotto presenze.