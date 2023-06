Coppa Italia 2023/2024, il tabellone: subito Cagliari-Palermo. I possibili incroci

Nella stagione 2023/2024 sarà ancora Cagliari-Palermo . Il primo impegno ufficiale della squadra di Eugenio Corini in Coppa Italia sarà, come da regolamento, contro la formazione di Claudio Ranieri neopromossa in Serie A . Il regolamento della Lega Serie A , infatti, assegna alla compagine vincitrice dei playoff di Serie B la testa di serie numero 20 e la abbina nei trentaduesimi alla squadra numero 29, ovvero la nona forza del campionato cadetto.

Il torneo vedrà la partecipazione di 40 squadre, con società che, prima, disputeranno un turno preliminare. I rosanero faranno il loro ingresso al secondo turno. Ed in caso di passaggio del turno potrebbero affrontare una tra Vicenza, Catanzaro o Udinese, mentre ai quarti il Milan. Le otto big teste di serie (Inter, Napoli, Lazio, Milan, Atalanta, Roma, Juventus e Fiorentina) entreranno nella competizione solamente dagli ottavi di finale, dunque da gennaio 2024. I quarti si disputeranno in gara secca, come gli ottavi, mentre prima della finale all'Olimpico ci saranno le semifinali che si disputeranno in gara di andata e ritorno.